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В МИД РФ заявили, что вопрос с израильским агентством «Сохнут» лежит в правовой плоскости

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Еврейское агентство для Израиля (Сохнут)/VK

Вопрос о возможном закрытии организации «Еврейское Агентство «Сохнут», занимающейся репатриаций в Израиль, лежит в правовой плоскости. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Дипломат подчеркнула, что этим вопросом в настоящее время занимается Министерство юстиции России.

21 июля стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит прошение Минюста РФ о закрытии «Сохнута».

Впоследствии премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить политические меры против Российской Федерации в случае прекращения деятельности «Сохнута» в этой стране, писало издание Israel Hayome со ссылкой на источники.

Международная организация «Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство образовано в 1929 году. Представительства «Сохнута» действуют на территории Российской Федерации с 1989 года.

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