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ООН сообщила о более 5 тысячах погибших мирных жителей на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В период с 24 февраля по 24 июля на Украине погибли 5237 мирных жителей. Об этом заявило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Отмечается, что жертвами военных действий стали 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. Также погибли 41 ребенок и 1491 взрослый, информации об их поле пока нет.

Ранения получили 7035 человек, среди них 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков. Пол еще 195 несовершеннолетних и 4074 взрослых пока не известен.

По данным ООН, больше все гражданских лиц погибли на территориях Донецкой и Луганской народных республиках. На подконтрольной Киеву территории жертвами боевых действий стали 2848 человек, пострадали — 2820.

На территории под контролем вооруженных сил России, ДНР и ЛНР погиб 241 человек, ранены — 940.

Также мирное население погибало или получало ранения в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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