В Сургуте увеличат производство импортозамещающих металлоконструкций

В Сургуте нарастят массовое производство оборудования, которое раньше приобретали за рубежом. Производители уже приступили к тестированию опор для трубопроводов.

Ранее завод производил 150 тонн продукции в год, сейчас уже 600 тонн.

Опора для трубопроводов используется нефтяниками и газовиками. Местная разработка выдерживает нагрузку до 2 тонн.

На заводе проектируют и производят строительные металлоконструкции, всего более тысячи наименований от болтов до сотовых вышек.

«Действительно, сложные моменты это со стоимостью сырья, из которого мы производим металлоконструкции. В свете последних событий стоимость выросла в разы. Расходы возросли, и очень много конкурентов ушли с рынка, ниша высвободилась, и мы какую-то часть объема забрали на себя», — отметила директор компании по производству металлоконструкций в Сургуте Наталья Федотова.

На данный момент производители изготавливают металлоконструкции для Югры, Ямала и Иркутской области. В этом году в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства компания получила субсидию 200 тысяч рублей и частично возместила стоимость аренды.

«Когда развивается предпринимательство, расширяются предложения, это и занятость, и налоги, и так далее. Безусловно, что это одна из главных задач создания условий разных форматов, разных факторов для развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому сегодня и посещали это предприятие, чтобы, как говорится, вживую поговорить, чтобы постараться отыскать те еще точки, на которые можно поддавить, чтобы здесь создать возможности», — заявил глава Сургута Андрей Филатов.

Сейчас завод намерен подать заявку на региональные субсидии.