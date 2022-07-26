Представитель посольства США упал в обморок на заседании по делу баскетболистки Грайнер

Представитель посольства Соединенных Штатов, согласно предварительным данным, упал в обморок в ходе заседания по делу баскетболистки Бриттни Грайнер в суде. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Вероятной причиной обморока могла быть сильная жара. Работники Химкинского суда Московской области вызвали скорую помощь представителю американского посольства.

После ухудшения самочувствия представителя посольства в суде объявили перерыв.

Во вторник, 26 июля, суд начал допрашивать свидетелей защиты по делу спортсменки. Предполагается, что 27 июля пройдет допрос самой Грайнер.

31-летнюю Грайнер задержали в московскому аэропорту Шереметьево. В сумке у девушки нашли гашишное масло. Вскоре защита двукратной олимпийской чемпионки предоставила разрешение на использование медицинского каннабиса. Разрешение было предоставлено в США министерством здравоохранения штата Аризона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти США, которые называют арест «неправомерным задержанием».