Пьяный житель Нижнего Новгорода попытался напасть на сотрудников «Вкусно – и точка»

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина пытался избить сотрудников ресторана «Вкусно — и точка». Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале Нижний №1.

Инцидент произошел в кафе напротив Московского вокзала. На ролике нетрезвый мужчина схватил металлическую стойку и стал размахивать ей прямо перед работниками общепита, выкрикивая оскорбления. Что было с дебоширом дальше — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Орска девушка напала на подруг и стала их избивать. Пострадавшим россиянкам потребовалась медицинская помощь. Нападавшая была задержана правоохранителями и доставлена в отделение полиции.