«Единая Россия» внесла законопроект о праве родителей детей-инвалидов копить дополнительные выходные

ЕР предлагает разрешить родителям детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. В партии уверены, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию несовершеннолетних в удобное для взрослых время. Предоставление таких отпусков, согласно законопроекту, будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.

В России насчитываются порядка 700 тыс. детей-инвалидов, большинство из них проживают с родителями.

«Сейчас государство предоставляет 4 дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эта мера поддержки толком не работает — ею пользуются лишь 10% тех родителей, кому она положена. Потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они «обнуляются» каждый месяц. Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос», — отметил один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Поправки, предложенные «Единой Россией», позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд.

Согласно данным Фонда социального страхования, в среднем на одного ребенка-инвалида в течение года приходится менее 2 предоставленных дополнительных выходных дней из возможных 48. Из-за невозможности копить дополнительные выходные дни, родители используют ежегодный отпуск для проведения реабилитации детей-инвалидов или санаторно-курортного лечения. Это нарушает принципы Концепции развития в РФ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Законопроект «Единой России» позволит повысить эффективность меры поддержки родителей детей-инвалидов, предусмотренную Трудовым кодексом, и будет способствовать развитию системы социальной защиты.

Авторами документа также стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.