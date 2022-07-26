Над Черным морем в Геленджике прошелся смерч утром 26 июля, но суши он не достиг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрацию города.

Разные Telegram-каналы в этот день показали видеозаписи, на которых видно, как огромная воронка появляется над морем и затем исчезает.

По данным пресс-службы, смерч зафиксировали на пляже Толстый мыс. Сообщается также, что в течение часа, с 07 до 08 часов в Геленджике выпало порядка 9 мм осадков. При этом в метеостанции назвали это явление «обычными залповыми осадками».

Отмечается, что из-за непрекращающегося дождя ливневая канализация за кратчайшее время наполнилась водой, поток не успевал уходить, поэтому пересечение улиц Ленина и Островского, часть набережной по улице Островского в Гелеенджике оказались потоплены.

Также сообщается, что 50 сотрудников коммунальных служб и девять единиц техники уже задействованы в уборке нанесенного водой мусора, хвои и камней. Также помогают владельцы и работники предприятий, расположенных в центре города. Уже к 9.30 мск основные загрязненные участки были вычищены и вымыты, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за приближающихся ливней со шквалом и гроз.