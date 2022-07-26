В Кремле прокомментировали возможный запрет Финляндии на выдачу турвиз россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что политики Финляндии призывают к прекращению выдачи туристических виз российским гражданам.

Он подчеркнул, что Россия отреагирует на это крайне негативно.

«Насколько понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию — вполне объяснимую и прогнозируемую», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Накануне самые крупные парламентские партии в Финляндии выступили за то, чтобы выдача туристических виз гражданам России была приостановлена.

При этом исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявляла, что Хельсинки не планирует вводить собственные меры по прекращению выдачи туристических виз в Россию. Как отметила Туппурайнен, политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза против РФ. Вопрос выдачи туристических виз в Россию следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.