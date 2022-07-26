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В Кремле отреагировали на возможное лишение россиян шенгенской визы

Песков: Москва примет ответные меры, если россиян лишат доступа к шенгену

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Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российским гражданам могут перестать выдавать шенгенскую визу.

По его словам, исключать каких-то действий со стороны ЕС в данных обстоятельствах сложно.

«В этом плане, действительно, исключать такой опасности нельзя, это было бы очень плохо и, естественно, повлекло бы ответные вариации со стороны Москвы», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что хочется надеется на лучшее, «на небольшую долю сохранения трезвости мышления» у оппонентов России.

Ранее глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что прекращение выдачи российским гражданам шенгенских виз не стоит исключать из возможных вариантов развития событий. Он отметил, что сейчас фактически «полностью приостановлена» выдача виз гражданам России консульскими учреждениями Чехии, Польши и стран Прибалтики.

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