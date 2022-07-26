На юге Казахстана в ДТП погибли пять человек

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в Кызылординской области Казахстана в результате ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает РИА «Новости».

«В результате столкновения легкового автомобиля Toyota Camry под управлением гражданина 1995 года рождения и легкового автомобиля Daewoo Nexia под управлением гражданина 1980 года рождения на месте происшествия скончались два водителя и пассажиры легкового автомобиля Daewoo Nexia.

Всего погибло пять человек, из них два ребенка», – отмечается в сообщении, которое цитирует Общественная служба новостей.