Синоптик предупредил о ливнях с грозами в ряде регионов РФ в ближайшие дни

В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидаются ливни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Осадки прогнозируются к западу от Москвы. В Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду в понедельник.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ливневый дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду будут с 25 по 27 июля», – приводит слова метеоролога ТАСС.

По данным синоптика, в Крыму в понедельник прогнозируются ливни с градом и порывы ветра до 25 метров в секунду, сообщает «Москва 24».

В этот же день в Приморье ожидается сильный дождь.