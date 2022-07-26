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Песков назвал решение Евросоюза по транзиту в Калининград ростками здравого смысла

Решение Европейского союза касательно транзита товаров в Калининградскую область являются ростками здравого смысла. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это ростки здравого смысла», — цитирует представителя Кремля агентство РИА «Новости».

Ранее Общественная служба новостей сообщала, согласно опубликованной информации находящейся во владении железнодорожного ведомства Республики Литва корпорации LTG Cargo, компания вновь будет организовывать перевозки находящихся под ограничениями грузов из Калининграда в прочие регионы Российской Федерации.

Исходя из текста публикации, следует, что подобные действия были продиктованы решениями Европейского Союза. Деятельность будет построена на «соблюдении условий усиления контроля транзитных товаров».

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