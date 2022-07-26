Брянский губернатор Богомаз сообщил о смерти пострадавшего при атаке ВСУ на «Троебортное»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на погранпункт «Троебортное» скончался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП «Троебортное». К сожалению, один из пострадавших скончался», — сказано в сообщении.

26 июля Богомаз сообщал, что квадрокоптер, запущенный с территории Украины, скинул на таможенный пост в Брянской области взрывное устройство. В результате инцидента пострадали не менее четырех человек.

Ранее появилась информация, что в Брянской области два человека пострадали из-за атаки дрона. Госпитализация потребовалась 43-летнему работнику «Росгранстроя», получившему осколочное ранение ягодицы и 68-летнему местному жителю с ранением голени, бедра и предплечья.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.