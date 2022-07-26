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Андрей Воробьев и глава Минприроды РФ обсудили благоустройство лесопарков

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Московская область и Министерство природных ресурсов России будут еще эффективнее взаимодействовать в вопросах экологии. Об этом договорились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе встречи, которая прошла в Одинцовском городском парке имени Малевича.

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщает, что глава региона и министр природных ресурсов и экологии РФ обсудили зеленую повестку Подмосковья — развитие лесопарков, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий

Андрей Воробьев отметил, что леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе. За пять лет преобразятся 50 лесопарков, подчеркнул губернатор.

«Мы понимаем, насколько важно обеспечивать порядок в лесах. Все, что касается чистоты, ухода, потому что экология — вещь, которая, особенно в мегаполисе, бесценна. Все мы это ценим, дорожим этим», — отметил Воробьев.

Он констатировал, что в прошлом году в Подмосковье стартовала новая программа «Парки в лесу». Места, где люди раньше отдыхали дикарями, становятся комфортными и ухоженными.

«Чтобы удовлетворять запрос жителей, надо создавать условия для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями», — сказал глава региона.

С момента запуска программы в Подмосковье благоустроено девять лесопарков, которые раскинулись в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Ленинском, Можайске, Котельниках, Балашихе.

«Должны быть элементарные удобства, начиная с туалетов и заканчивая кафе или прокатом. И мы видим, что популярность наших парков растет в арифметической прогрессии. Никакого преувеличения здесь нет, это факт», — подчеркнул Воробьев.

В этом году завершится преображение лесопарков в Лобне, Электростали, Балашихе, а в 2023-м — в Ленинском округе, Люберцах, Подольске, Фрязине, Химках.

«Облик Подмосковья меняется, здесь комфортно жить, комфортно находиться, независимо от того, что рядом большой мегаполис, который добавляет свои плюсы и минусы», — отметил глава Минприроды РФ.

Он заверил, что ведомство будет полностью содействовать и помогать властям региона, уточнив, что необходимо разработать отдельные и уникальные решения, связанные с благоустройством лесопарков.

«Это наша общая задача, потому что все делается для людей, которые здесь живут», — заключил Александр Козлов.

Завершая встречу, Воробьев сказал, что благоустройство лесопарков — бережливая работа, требующая максимального сохранения природы.

«Экология в мегаполисе бесценна», — подытожил губернатор.

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