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Музей НАТО представил новый проект «Гайана. Независимость с условиями»

Музей представил новый проект «Гайана. Независимость с условиями», в котором рассказал, как США и Великобритания развязали в бывшей британской колонии кровавый внутренний конфликт, чтобы привести к власти «правильного» лидера, говорится в Telegram-канале музея.

Путь к независимости Гайаны оказался тернистым – молодая страна, как и многие другие колонии, получила независимость от Великобритании лишь формально. Как только англичане и американцы учуяли намек на социалистический настрой нового правительства, в дело вмешались сначала МИ-5, а затем и ЦРУ. Американцы искусственно создали в стране напряженность, провоцируя конкуренцию между двумя крупнейшими этническими группами, а также финансировали забастовки и беспорядки, которые переросли в кровавый конфликт. Итогом волнений стали около 370 убитых, сотни раненых, примерно 10 миллионов фунтов стерлингов ущерба для экономики.

Используя подкуп, фальсификации и угрозу прямого военного вторжения Штаты в итоге привели к власти лояльного кандидата, но по иронии судьбы он тоже «повернул влево», установив отношения с СССР, Кубой и другими социалистическими странами.

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