Турист из Британии погиб, делая селфи рядом с вертолетом в Греции, пишет Daily Star.

По данным СМИ, 22-летний Джек Фентон возвращался на материк с острова Миконос, когда произошел инцидент. Мужчина вышел из вертолета и решил сделать селфи рядом с работающим винтом, но подошел слишком близко, от чего, по словам очевидцев, его обезглавило.

Сообщается, что пилоту вертолета может быть предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, если выяснится, что он позволил пассажирам выйти до остановки лопастей несущего винта.

«Мы поддерживаем семью британца, который умер в Греции, общаемся с местной полицией», — заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

Как рассказали очевидцы, родители погибшего тоже возвращались с острова, но летели на другом вертолете. От комментариев мать и отец Джека отказались.

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