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Эксперт: польские власти напрямую заявляют о предубеждениях в отношении России

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Vadim Ghirda/AP

Член экспертного клуба «Дигория» Надежда Гавриленко констатирует, что с началом украинского кризиса Европа все больше озадачена усилением собственной военной мощи, особенно это касается стран с русофобскими настроениями. Больше всех, по мнению эксперта, об этом говорит Польша, власти которой недавно заявили о желании создать самую мощную армию в НАТО, чтобы противостоять «конкретному агрессору».

«Говоря, что «кремлевские властители не будут бить по сильным, а бьют, как только увидят слабость», и отмечая, что «Польша находится у линии фронта и у нее есть граница на севере с Россией», польские власти напрямую заявляют о своих предубеждениях в отношении России», — считает Надежда Гавриленко

Эксперт полагает, что, выдвигая такие амбиции, власти Польши вряд ли рассчитывали на ту реакцию населения, которую они в итоге получили.

«Поляки не то чтобы не впечатлились пламенной речью главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, а даже выразили свое недовольство, сопровождая это все насмешками над нынешней польской властью и напоминаниями о многих промахах, коррупции, воровстве в политике и проблемах в экономике», — подчеркивает Гавриленко.

По ее словам, слабая оборонная промышленность Польши побудила страну обратиться за помощью к соседям, но отношения между европейскими государствами сейчас только накаляются.

«Не так давно Польша обвинила Германию в нарушении договоренности об обмене вооружения. Передавая Украине более 200 танков Т-72, Польша надеялась, что Берлин сдержит свои обязательства и восполнит пробелы польского вооружения. Но получить обещанные танки пока не удалось, и сделка вероятно провалилась», — говорит член экспертного клуба «Дигория».

Гавриленко убеждена, что Польша разочарована в ФРГ и теперь полагается на помощь других партнеров по НАТО.

«Но, во-первых, страны альянса и западной Европы сейчас обеспокоены собственным вооружением, а, во-вторых, такие безумные идеи польских властей приведут к ощутимому рост расходов бюджета и могут просто-напросто разрушить польскую экономику», — уточняет она.

Спикер пришла к выводу, что каким бы откровенно смелым не было заявление Мариуша Блащака о создании самой могущественной армии для защиты от мнимой агрессии России, ее истинные намерения все же не понятны. Вероятно, они сводятся к тому, что Польша стремится повысить свою мощь для того, чтобы усилить свою степень вмешательства в украинский кризис, не исключает эксперт.

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