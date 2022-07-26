Захарова: ЕС закрывает глаза на коррупцию в украинском режиме

Европейский союз, продолжая поставки оружия Киеву, закрывает глаза на тотальную коррумпированность украинских властей, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Закрывали глаза на тотальную коррумпированность киевских властей. Всё приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России», — цитирует дипломата НСН.

По словам Захаровой, теперь в Европоле должны открыто признавать, что поставляемое Украине оружие «всплывает» в государствах Европы и пополняет арсеналы местной оргпреступности.