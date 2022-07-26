Синоптик рассказал, когда москвичам ждать пик жары

Самый жаркий день в Москве ожидается в среду, 27 июля, когда воздух прогреется до 33 градусов тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра температура в Москве будет в диапазоне плюс 30–33 градуса, это будет самый жаркий день второй половины июля. С четверга, 28 июля, температура воздуха в столице будет постепенно снижаться», – сообщил он агентству «Москва».

По словам метеоролога, которые приводит «Москва 24», в четверг, 28 июля, температура воздуха составит 25...27 градусов, местами ожидаются сильные дожди. В пятницу, 29 июля, температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов, во второй половине дня также возможны кратковременные дожди.

Синоптик добавил, что температура на грядущих выходных, 30 и 31 июля составит около 22 градусов, осадков в эти дни не ожидается.