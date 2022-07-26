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Видео из Tik Tok привело к хаосу в аэропорту Хитроу

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Depositphotos

Из-за распространившейся в соцсети TikTok информации о том, что люди с инвалидностью могут проходить ускоренную регистрацию на рейс, в Лондонском аэропорту Хитроу начался хаос. Об этом сообщает Mirror.

Джон Холланд-Кей, исполнительный директор Хитроу, заявил, что большое количество людей, притворяющихся инвалидами, чтобы избежать длинных очередей, привели к дополнительной загрузке аэропортовых служб.

Людям с ограничением мобильности предлагается помощь в прохождении иммиграционной службы, таможни и получении багажа. Пассажиры, попадающие в эту категорию, также могут быть доставлены сотрудниками аэропорта к выходу на посадку на специальном электрическом транспорте.

Из-за того, что слишком много людей стали пользоваться советом пользователя Tik Tok, сотрудники аэропорта оказались перегружены.

«Пожалуйста, не делайте этого, мы должны защитить сервис для людей, которые в нем больше всего нуждаются», — призвал Холланд Кей.

Ранее сообщалось о том, что американская авиакомпания Southwest Airlines может уволить пилота, сообщившего в громкоговоритель фразу «Let's go Brandon!» (англ. — «Вперед, Брэндон»).

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