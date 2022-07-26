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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

В ближайшие несколько часов на Москву могут обрушиться ливни с грозой, ожидается усиление ветра. Об этом в беседе с агентством «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве и области во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», – цитирует метеоролога «Москва 24».

Об ухудшении погоды жителей столицы предупредили и в ГУ МЧС России по Москве. Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями главное управление МЧС России по Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», – подчеркнули в ведомстве.

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