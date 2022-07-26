Мужчина убил бывшую жену после того, как она рассказала о проблемах в отношениях в TikTok

В США 36-летний Рахил Ахмад застрелил свою 29-летнюю бывшую жену Санию Хан и покончил с собой. Об этом пишет New York Post.

Ахмад преодолел более 700 миль до дома своей бывшей супруги в Чикаго. Там мужчина выстрелил женщине в голову, а после совершил суицид. По данным источника, возможной причиной расправы над американкой стало видео в TikTok, в котором женщина рассказала на многотысячную аудиторию о проблемах в их семейной жизни.

В ролике девушка заявила, что ее бывший муж психологически давил на нее и угрожал при расставании самоубийством. Также Хан рассказала, что давление оказывали и родственники ее супруга.

Ранее сообщалось, что мужчина, убивший свою бывшую жену и поджегший ее во время прямой трансляции, был казнен в Китае.