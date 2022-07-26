Зять Трампа Кушнер боролся с раком во время работы в Белом доме

Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер лечился от рака щитовидной железы в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выдержки из мемуаров Кушнера.

На тот момент он занимал должность старшего советника президента.

В мемуарах бывшего чиновника, которые выйдут в августе, сообщается, что врач Белого дома Шон Конли отвел его в сторону на борту президентского самолета, чтобы сообщить ему, что результаты его анализов показали, что у него рак, и необходимо назначить операцию прямо сейчас.

Кушнеру сделали операцию прямо перед Днем Благодарения в том же году, и ему удалось сохранить в секрете свой диагноз, несмотря на то, что он работал в Белом доме, где постоянно были утечки информации. О его болезни знала лишь жена Иванка Трамп и двое личных помощников.

Отмечается, что это произошло в конце 2019 года, когда Трамп вел важные переговоры с Китаем по поводу торговой сделки.

Ранее сообщалось, что Кушнер ушел из политики и открыл в Израиле инвестиционную фирму.