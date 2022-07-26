В ЕС допустили возможность изменения антироссийских санкций

Европейский союз может частично изменить санкции в отношении России, если они косвенно воздействуют на рынки продовольствия и удобрений. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, передает сайт «Аргументы и факты».

«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», — заверил глава дипломатии ЕС.

Бордель также высказал мнение о том, что антироссийские санкции не виноваты в высоких ценах на продукты питания или удобрения.

Ответственность за это он возложил на некие экономические субъекты, которые на фоне ограничительных мер «реагируют чрезмерно».