Первый во Франции центр вакцинации против оспы обезьян открылся в Париже

В Париже открылся первый во Франции центр вакцинации против оспы обезьян. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По информации СМИ, планируется ежедневно вакцинировать от 200 до 300 человек. В настоящее время во Франции зарегистрировано 1700 случаев заболевания.

Также сообщается, что регион Иль-де-Франс является наиболее пострадавшим, где необходимо порядка 300 тыс. доз вакцины.

Ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало представителям групп риска провести вакцинацию от оспы обезьян. К представителям групп риска регулятор отнес гомосексуалистов, трансгендеров и лиц, занимающихся проституцией.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность распространения оспы обезьян в России.

12 июля в РФ был подтвержден первый случай обезьяньей оспы. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.