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HR-эксперт объяснила, как избежать конфликтных ситуаций на работе

Медиатор Абрамова назвала открытость к изменениям способом уладить рабочие разногласия

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Избежать конфликтов на работе можно благодаря участию начальства и готовности сотрудника к компромиссам. Об этом «Газете.Ru» рассказала медиатор конфликтных ситуации в сфере корпоративного управления Ольга Абрамова.

По ее словам, конфликты могут возникнуть по нескольким причинам, включая разногласия в ходе решения вопросов, несовпадения ценностей или взглядов.

«Например, вас раздражает коллега-бухгалтер, которая сплетничает о коллегах или постоянно проливает кофе на общей кухне. Вы считаете ее поведение невежливым, но не решаетесь сделать ей замечание, чтобы не нарушать ее границы и не нарываться на открытый конфликт. К тому же, подозрения, что она сплетничает и о вас, начинают мешать в первую очередь вам в общей работе. Когда-нибудь эта скрытая агрессия с вашей стороны выльется в конфликт, если не решить проблему заранее», — отметила специалист.

При этом удаленная работа не становится фактором, снижающим количество противостояний. Иногда коллеги ругаются между собой даже чаще, потому что в переписке это сделать не так страшно, как обсудить проблему лично. Кроме того, на удаленке возникает больше вопросов и недосказанности.

Чтобы конфликты во время рабочего процесса возникали реже, потребуется как вмешательство руководства, так и психологическая готовность сотрудников меняться и открыто договариваться. Как утверждает Абрамова, возможным решением станет пересмотр корпоративной культуры, работа на сплочение команды и повышение уровня эмоционального интеллекта сотрудников.

«Если конфликт уже случился, в первую очередь нужно понять, в чем его причина. Затем важно разобрать, в чем различие целей у обеих сторон конфликта, какие интересы и ценности они отстаивают, выслушать мнение каждого и зафиксировать это, например, на доске, на бумаге, в общем электронном документе. Провести совместный мозговой штурм, чтобы решить проблему. Создать план действий и стратегию на будущее. Модерировать такое обсуждение должен руководитель, эйчар или медиатор», — подчеркнула эксперт.

Она добавила: важно, чтобы под контролем руководителя каждый участник команды мог сформулировать суть проблемы и предложить пути решения. Когда работники научатся выявлять разногласия и открыто проговаривать их на планерках, реагировать без обид и агрессии, грамотно отстаивая свою позицию и выслушивая оппонента, то конфликты станут конструктивными.

Ранее сообщалось, что россияне рассказали, на что чаще всего отвлекаются на работе.

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