В Англии прошел чемпионат по собачьему серфингу

В Англии прошел ежегодный чемпионат по собачьему серфингу, пишет Independent.

Питомцы и их хозяева со всей Британии приехали в графство Дорсет, чтобы принять участие в необычном соревновании — собачьем серфинге. Это больше развлекательное мероприятие, на которое люди одевают себя и собак в яркие костюмы и участвуют в заплыве.

По правилам конкурса, хозяин должен посадить себя и свою собаку на серф и прийти первым к финишу, гребя веслом. При этом нужно следить, чтобы животное не сорвалось в воду — без него плыть запрещается. Так как состязание проходит рядом с берегом, то организаторы уверяют, что питомцам не грозит опасность.

Конкурс уже проходит четвертый год подряд и стал традицией. Кроме того, для всех участников и гостей предусмотрена еда и живая музыка.

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