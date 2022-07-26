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Минюст РФ признал нежелательными издания Bellingcat* и The Insider**

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, четыре иностранные неправительственные организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, нежелательными в России признаны британское интернет-издание Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Ltd., нидерландское Stichting Bellingcat, латвийское The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) и чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (Организация признана нежелательной организацией в России) (CEELI Institute).

Организации включены Минюстом в список в соответствии с ч. 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора РФ от 13 июля, уточняется в сообщении.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными в РФ эти организации, указав, что их деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

*  Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций
**  Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций
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