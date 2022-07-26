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Эксперты прокомментировали двухмиллиардный штраф ФАС к YouTube

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

ФАС оштрафовала владельца YouTube на 2 миллиарда рублей. Отмечается, что такую сумму компания Google должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением. Это предусмотрено частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.

По мнению директора Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Рустама Сагдатулина, площадка должна пересмотреть свою позицию по отношению к российским пользователям, соблюдать их права и избегать неправомерных блокировок контента и аккаунтов.

«Решение ФАС вынесено в целях защиты прав пользователей от недобросовестного поведения крупных площадок. Надеемся, что это заставит другие крупные сервисы действовать в интересах своих пользователей», — отметил он.

В свою очередь, директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан считает, что сложно возражать решению ФАС.

«На самом деле, вопрос о том, что YouTube является ресурсом, который занимает доминирующее положение в российском информационном пространстве, это, конечно, вопрос оценки ФАС. Но мы, как пользователи, прекрасно понимаем, что аналогов YouTube нет - для коммерческих и для частных пользователей это действительно основной ресурс видеохостинга.

Что касается объема штрафа и соблюдения процедуры, то тут стоит вопрос соблюдения антимонопольного законодательства и требования по предоставлению равных прозрачных условий доступа к контенту и его удаления», — сказала она.

Эксперт рассказала, что во всех странах YouTube и другие ИТ-гиганты принуждают действовать по закону.

«Многие страны, как известно, гораздо раньше, чем Россия начали применять именно антимонопольное законодательство для воздействия на цифровых гигантов. Поэтому YouTube, Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Google давным-давно получали гораздо большие штрафы - в США, в Европе, в Австралии. Проще сказать, где они не получали такие штрафы. Это вполне закономерный процесс», — уточнила она.

Достаточно сложно прогнозировать, как это повлияет на поведение YouTube, заявила Дупан. По ее словам, это обусловлено тем, что видеохостинг позиционирует себя как политически нейтральная платформа.

«Дальше уже будет понятно действительно ли это так, и как платформа планирует работать дальше для соблюдения нейтральности. Гарантии отсутствия цензуры и обеспечения прозрачности - это уже вопрос к самому YouTube. Дальше будет видно, иногда платформы реагируют очень непредсказуемо. Реальная выплата штрафа стоит под вопросом, хотя все эти даже многомиллиардные штрафы в других странах были выплачены, но это скорее вопрос политических договоренностей платформ с властями их политического статуса, чем юридических моментов», — заключила она.

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