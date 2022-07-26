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Двое подростков и их товарищ забили пенсионера топором и бросили его тело в колодец

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Depositphotos

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении молодых людей, обвиняемых в разбое, убийстве и пособничестве в убийстве, а также вовлечении несовершеннолетних в преступление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступления были совершены в январе 2022 года. Обвиняемый решил привлечь двух несовершеннолетних приятелей к разбойному нападению на 64-летнего односельчанина, у которого хранилась крупная сумма денег. Молодой человек пообещал им разделить средства, и те согласились.

Злоумышленники раздобыли топор и палку и пришли к дому пенсионера. Выманив его на улицу, совершеннолетний фигурант несколько раз ударил жертву палкой по голове, а другие удерживали пожилого мужчину. Совершеннолетний молодой человек продолжил бить его обухом топора, руками и ногами, потерпевший скончался на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые бросили тело пенсионера в колодец и закидали кирпичами. После этого они похитили из дома убитого более 800 тыс. рублей, разделили деньги и избавились от орудий убийства.

Полицейские узнали о пропаже пожилого мужчины через несколько дней, затем нашли его тело, а позднее — подозреваемых, которых задержали и заключили под стражу. В ближайшее время материалы уголовного дела будут рассмотрены судом.

Ранее сообщалось, что под Самарой женщина ударила односельчанку косой и угрожала ей убийством.

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