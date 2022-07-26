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Комитет Госдумы по молодежной политике подвел итоги весенней сессии

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Пресс-служба Комитета Госдумы по молодежной политике

Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев выступил с итоговым отчетом на площадке форума «Территория смыслов». По его словам, ключевым показателем работы комитета являются законопроекты.

«Сейчас в портфеле Комитета 9 законопроектов, по 5 законопроектам комитет является ответственным исполнителем, по 4 - соисполнителем. В весеннюю сессию нам удалось принять 2 важнейших федеральных закона – «О российском движении детей и молодежи» и его закон-спутник, они уже подписаны президентом. В первом чтении был единогласно принят законопроект о компенсационных выплатах для волонтеров, пострадавших в ходе своей работы, это тоже важный шаг к обеспечению безопасности тех, кто рискует своей жизнью и здоровьем, ради других», — сказал он.

Также депутат отметил, что сейчас 30 законодательных инициатив находятся в проработке комитета. По ним ведутся обсуждения с экспертным сообществом и осуществляется подготовка к внесению в Госдуму.

Кроме того, в период предстоящей осенней сессии комитет планирует усовершенствовать законодательство, регулирующее добровольческую и волонтерскую деятельность, также будут подготовлены изменения в законы о молодежной политике, трудовой занятости населения, государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, продолжится работа над законопроектом о промышленном фудшеринге.

Метелев рассказал, что с января по июль этого года, комитетом организовал 14 рабочих встреч и совещаний, 9 заседаний рабочих групп, 7 круглых столов, а также прошли стратсессия, патриотическая выставка, экскурсия по Госдуме для студентов и другие мероприятия, всего – более 50 рабочих и общественных событий.

Также за период весенней сессии было проведено 15 заседаний, из которых 5 проходили в выездном формате – в регионах и на площадках ВУЗов. На заседаниях было рассмотрено 42 вопроса, итогом стали более 240 пунктов в решениях Комитета, которые направлены в 13 профильных федеральных органов исполнительной власти.

«Несмотря на то, что наш Комитет по молодежной политике и сам очень молод, нам меньше года, но работа в нем стартовала очень интенсивно, темп работы был задан высокий, вопросов много, инициатив много, каждый день мы стараемся приближаться к достижению наших целей. В весенней сессии мы постарались не сбавлять, а наращивать этот темп», - сказал Метелев.

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