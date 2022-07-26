Власти Нарвы отказались переносить танк T-34, установленный в память о советских воинах

Власти Нарвы высказались против переноса танка Т-34, памятника советским воинам-освободителям, сообщает портал ERR.

Как заявила мэр города Катри Райк, у городских властей «нет планов по переносу танка», его не будут «перекрашивать в розовый цвет», как предложила редакция одного эстонского СМИ, или «отвозить в Нарвскую крепость».

Глава города подчеркнула, что решение по этому вопросу было известно заранее и никакой референдум среди жителей проводить не требуется, так как этот памятник является «частью идентичности русскоязычного населения Нарвы» и «гордости за тех, кто освободил Эстонию от фашистов и построил Нарву».

За перенос памятника 21 июля выступили в партии Isamaa («Отечество», входит в правящую коалицию). Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась однозначно прокомментировать данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в Польше предлагают убрать около 60 памятников советской эпохи.