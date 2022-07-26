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Житель Кузбасса случайно убил подшутившую над ним жену

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Березовского, который обвинялся в причинении своей жене смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в мае 2022 года. Обвиняемый, находясь в своем доме вместе с супругой, поссорился с ней после того, как женщина подшутила над ним. Мужчина разозлился и толкнул ее в спину.

Потерпевшая же разбила стеклянный стакан, который держала в руках, и осколок ранил ее в шею. Обвиняемый попросил соседей вызвать врачей, а сам пытался остановить кровотечение. Однако раненая скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Муж потерпевшей полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Правоохранители собрали достаточно доказательств, дело мужчины в ближайшее время будет рассмотрено судом.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области расстрелял автомобиль с бывшей женой и покончил с собой.

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