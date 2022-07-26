Accueil Familles du Monde: французы стали отказываться принимать украинских беженцев

Президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила в интервью France info, что все сложнее найти французские семьи, которые захотели бы принять у себя беженцев с Украины.

По ее словам, добровольцы, пожелавшие принять у себя украинских беженцев, не получают от государства никакой помощи.

«У волонтерства есть свои пределы. Размещая людей в своем доме или небольшой квартире по соседству, вы хотите, чтобы это было на месяц, два, три, но не видите выхода, так как думаете, что не сможете оплатить все расходы», — заявила Шарьера.

В начале июля французское правительство объявило о выплатах в размере €150-200 семьям, которые приютят у себя украинских беженцев. Глава ассоциации отметила, что с февраля более 5,5 млн граждан Украины бежали в Европу, из них 100 000 — во Францию.

Ранее украинские беженцы пожаловались на плохое отношение к себе в Великобритании.