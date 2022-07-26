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Россиянина, который убил мужчину и бросил его тело в прорубь, задержали

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Иркутской области нашли и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено еще в декабре 2017 года. Молодой человек решил разобраться с 23-летним жителем города Тулуна, который украл его вещи. В гараже злоумышленник избил потерпевшего, используя металлическую трубу, тот скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело убитого на территорию озера Заусаево, привязал к трупу груз и сбросил в прорубь. С тех пор молодой человек считался пропавшим без вести, его останки нашли только осенью 2021 года.

Подозреваемый признался в содеянном, ему предъявили обвинение. В настоящее время он заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что двое подростков и их товарищ забили пенсионера топором и бросили его тело в колодец.

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