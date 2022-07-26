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Соседка женщины-«стрелка» на юго-западе Москвы заявила, что рядом с ними живут сатанисты

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Соседка женщины, которая оставляет в подъезде дома на юго-западе Москвы угрожающие записки, рассказала «Газете.Ru», что поблизости живут сатанисты.

Ранее в сети сообщалось, что у женщины квартира на Ленинском проспекте. По словам жильцов дома, поначалу она вела себя вполне адекватно, а впоследствии начала обвинять других людей в краже вещей из ее квартиры и угрожать соседям, заявляя, что у нее есть огнестрельное оружие и она готова пойти на убийство.

«Она подкидывает записки в почтовые ящики, иногда пишет прямо поверх каких-то объявлений в доме, причем даже записочки с матами и угрозами бывают. Иногда она просто выдумывает какие-то истории, иногда говорит, что четко видела, как кто-то зашел к ней в квартиру в определенные дату и время», — поделилась соседка женщины.

По ее мнению, злоумышленница страдает от проблем с психикой, и обращения в полицию с заявлениями на ее неадекватные действия вряд ли принесут результаты.

Также собеседница издания заявила, что видела на территории района, предположительно, сатанистов, которые разжигали костер в Тропаревском лесопарке.

«Однажды шла домой вечером, проходила через дорогу от парка, повернула голову — а там горит огонь, а вокруг него люди бегают босиком, абсолютно голые, и выкрикивают странные слова», — вспоминала девушка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бывшего охотника разыскивают по подозрению в убийстве двух мужчин из ружья.

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