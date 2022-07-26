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Россиянин пытался убить бывшую жену, сообщившую в полицию о надругательстве над падчерицей

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Pixabay

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела об угрозе убийством и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В июне 2016 года обвиняемый надругался над 9-летней падчерицей, пока других членов семьи не было дома. В апреле 2022 года мужчина узнал, что его бывшая жена сообщила о данном преступлении в полицию. Он разозлился и начал угрожать женщине расправой, затем схватил руками за шею и попытался задушить.

В настоящее время мужчина задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение. Правоохранители собрали доказательства по уголовному делу, вскоре материалы будут рассмотрены судом.

Ранее сообщалось, что учитель из Якутии, изнасиловавший двух подростков, получил 16 лет колонии строгого режима.

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