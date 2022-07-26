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Три российских пограничника погибли в результате ДТП в Киргизии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В киргизском городе Ош в результате ДТП погибли три российских пограничника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

По информации агентства, авария произошла в ночь на 26 июля. Водитель внедорожника Hyundai Santa Fe не справился с управлением, в результате машина на большой скорости врезалась в рекламный щит. Трое мужчин 1976, 1982 и 1986 годов рождения погибли. Они являлись военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации, дислоцированных на территории Киргизии по межправительственному соглашению.

Уточняется, что в настоящее время рассматривается решение по отправке тел погибших на родину.

Ранее в Смоленской области три человека пострадали при столкновении самосвала и военного автомобиля «Тигр». Днем 25 июля 37-летний водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в броневик «Тигр». В результате пострадали трое — 21-летний водитель и 24-летний пассажир «Тигра», а также водитель грузовика.

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