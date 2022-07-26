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ТАСС: в Херсоне после взрывов сработала система ПВО

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Сергей Мороз/YouTube

Несколько взрывов прогремело в Херсоне, сообщает ТАСС.

По информации корреспондента, взрывы произошли около 22.55. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала для перехвата снарядов, выпущенных по городу.

Минувшей ночью российские ПВО перехватили ракету вооруженных сил Украины, которая должна была упасть на Херсон. Сообщалось, что пострадавших и погибших не было.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации в мае Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область, где были сформированы военно-гражданские администрации.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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