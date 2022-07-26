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В Алании туристы из Польши избили россиянина после отказа говорить об операции на Украине

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Телеграм-канал «Политика Страны»

В Турции польские туристы избили гражданина России после того, как он отказался говорить с ними о спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал Рыбарь.

По данным источника, конфликт произошел 13 июля 2022 года в ресторане гостиницы «Quattro Beach Spa and Resort Hotel» в Алании. Когда мужчина отдыхал в кафе со своей женой, к ним подошли несколько польских отдыхающих. Между гражданами двух стран завязался разговор, и поляки несколько раз попытались разговорить россиянина на тему политики.

После очередного отказа мужчины обсуждать ситуацию на Украине один из иностранцев начал домогаться супруги россиянина. Когда мужчина попытался заступиться свою жену, граждане Польши набросились на него и нанесли ему несколько ударов. Очевидцы происшествия вызвали полицию, однако к моменту приезда правоохранителей иностранцы скрылись, и в участок пришлось ехать пострадавшему россиянину. После того, как турист вернулся из полиции в гостиницу, управляющий отелем заставил россиян подписать отказ от каких-либо претензий к руководству и гостям курорта.

Ранее сообщалось, что турист из ОАЭ избил москвичку из-за выбитой из рук шаурмы.

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