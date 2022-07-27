Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано на филиппинском острове Лусон. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчка располагался на расстоянии 83 км к юго-востоку от города Лаоаг. В городе проживает более 102 тыс. человек. Глубина залегания эпицентра — 5 км.

Сообщения об угрозе цунами пока не поступали.

Метро столицы Филиппин Манилы приостановило работу после происшествия.

Специалисты не исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.