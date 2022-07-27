NRK: проститутки в Норвегии выдают себя за украинок ради заработка

В Норвегии проститутки начали прикидываться украинками ради денег, сообщает местная телекомпания NRK.

Как говорится в публикации, они делают это ради дополнительного заработка, поскольку клиенты охотнее готовы платить, якобы оправдываясь перед собой за такой поступок.

По информации NRK, в Норвегии за украинок выдают себя женщины с паспортами Испании, Литвы, Молдавии.

Ранее газета Times выяснила, что украинским беженкам, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают многочисленные сообщения от мужчин с предложением предоставить помощь в ответ на интимные услуги.