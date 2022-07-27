Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в РФ

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной, передает РИА «Новости».

«Она (жара. — «Газета.Ru») выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы – Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», — сказал специалист.

По его словам, в настоящее время синоптики ждут в РФ не жару, а «свежий атлантический бриз». Надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части страны, добавил Шувалов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что смертельная жара, обжигающая большую часть США, набрала новые обороты. В северо-восточных и южных регионах страны столбик термометра поднимается выше 40°C.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy писало, что из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет.