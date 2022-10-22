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На Украине в результате дефицита электричества поезда переведут на тепловозную тягу

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Depositphotos

Представители компании «Укржелдорога» заявили, что железнодорожное движение переводится на тепловозную тягу в связи с возникшим дефицитом электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское предприятие.

«Некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами», — пояснили в «Укржелдорога».

В организации уточнили, что отдельные составы поездов сейчас могут следовать с опозданием.

Неизвестно, когда станет возможным восстановить движение поездов на Украине в обычном режиме.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Также «Укрэнерго» информировало, что масштаб повреждений может превысить последствия ударов 10-12 октября. Работники предприятия «принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения».

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Операция на Украине
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