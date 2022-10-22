На Каховском водохранилище сбрасывают воду для снижения ущерба при разрушении ГЭС

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС. Об этом Леонтьев сообщил в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что ГЭС продолжает работать, несмотря на то что три агрегата вышли из строя, станция не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Но в последнюю неделю пришлось увеличить сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий объем воды, которая хлынет вниз по течению, был бы меньше.

По словам Леонтьева, сейчас открыты все затворы, происходит предварительный сброс воды сейчас», — заявил он.

В случае разрушения плотины станции масштаб катастрофы будет крайне серьезным для Херсонской области ниже ГЭС. По его данным, в день в Крым поставляется около 2 млн куб. м воды, поэтому в случае разрушения ГЭС будет нарушена возможность поставлять воду на полуостров, будут затоплены территории ниже станции.

Леонтьев отметил, что ВСУ обстреливают станцию ежедневно. Он отметил, что Киев задействовал все имеющиеся виды ракет для ударов по ГЭС.