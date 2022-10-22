Эксперт Бирюкова дала советы, как защитить губы от обветривания в холодное время года

В холоднее время года многие сталкиваются с обветриванием губ. Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок «Юнилевер Русь» Вера Бирюкова рассказала «Газете.Ru» о том, как защитить губы от сухости, покраснения и зуди зимой.

По словам эксперта, губы человека покрыты постоянно ороговевающим эпителием, который постоянно подвергается внешним воздействиям, среди которых ветер, УФ-лучи, перепады температур, контакт с раздражителями, в том числе с пищевыми продуктами, которые могут быть горячими или пряными и так далее. Именно поэтому они нуждаются в регулярном смягчении, питании, увлажнении и отшелушивании.

«Для основного ухода за губами физиологично использовать средства с высоким содержанием масел. Это могут быть бальзам на масложировой основе в форме стика, в баночке или в тубе, либо специальный крем для губ. Помимо этого, в качестве дополнительного ухода можно прибегать к специальным скрабам для губ, а также к маскам на любой основе, включая гелевую, альгинатную, тканевую и другие», – говорит Вера Бирюкова.

При этом главных компонентов, которые помогут губам, несколько. Так твердые масла, например, масло ши и какао отлично подойдут для длительного смягчения, защиты от непогоды и обветривания.

Жидкие масла подойдут для увлажнения, питания и разглаживания.

Церамиды и свободные жирные кислоты, например, в виде масла облепихи, семян морошки, ферментированных масел отлично помогут репарации барьера.

Минеральное масло даст окклюзионную пленку, запирающую влагу внутри кожи и снижающую ее испарение. Также важен пантенол [витамин В5] для восстановления и УФ-фильтры, особенно в летнее время, на отдыхе и зимой.

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