В Новосибирске ищут сбежавших из колонии заключенных

В Новосибирске два мужчины сбежали из колонии-поселения. Сейчас из разыскивают, сообщает региональное управление службы исполнения наказаний в социальной сети «ВКонтакте».

Из колонии-поселения сбежали 23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кашенко. Уточняется, что они были осуждены за совершение преступлений против собственности.

Их отсутствие было выявлено в ходе плановой проверки осужденных. В колониях-поселениях нет охраны. Более того, заключенные могут передвигаться внутри территории без надзора, а иногда и за пределами, причем в гражданской одежде и с деньгами. Вероятнее всего, именно этими особенностями воспользовались заключенные, чтобы сбежать.

Ранее сообщалось, что заключенные пытались сбежать из изолятора на Филиппинах, взяв в заложники бывшего министра.