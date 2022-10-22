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Медведев раскритиковал людей, сомневающихся в праве страны защищать национальные интересы

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что всякий человек, что ставит под сомнение право своей страны на защиту коренных национальных интересов, не может считаться добросовестным гражданином. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По его словам, речь также и о тех, кто сомневается в необходимости защиты жизней соотечественников

«Это и есть реальная защита этих национальных интересов, просто в иной, более жесткой, подходящей такому моменту форме», — пояснил зампред СБ.

Отношение граждан к решениям властей Медведев охарактеризовал в публикации под названием «Субботние тезисы. Пять актуальных замечаний по международной ситуации».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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