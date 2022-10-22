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В Петербурге задержан грабитель, который не смог вырвать из рук 81-летней женщины сумку

В Санкт-Петербурге задержали жителя Ленобласти, который не смог вырвать из рук 81-летней женщины сумку, сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

21 октября 2022 года в Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину, проживающего в деревне Курковицы. О правонарушителе сообщила 81-летняя пенсионерка.

Женщина рассказала, что около 18:00 в кабине лифта неизвестный пытался вырвать у нее из рук сумку. Когда злоумышленник понял, что жертва не сдастся, он сбежал.

Также было установлено, что этот мужчина ограбил 51-летнюю женщину-предпринимателя из Казахстана вечером 16 октября 2022 года. Потерпевшая рассказала, что к ней подбежал неизвестный, ударил ее и вырвал из рук сумку. Внутри было 50 тыс. руб., телефон и банковские карты. Она посчитала, что ей причинен ущерб в размере 90 тыс. руб.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, сейчас он задержан на двое суток. Уточняется, что мужчина уже был судим шесть раз.

Ранее в Воронеже задержали 17-летнего студента, который грабил женщин в парке.

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