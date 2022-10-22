Эксперты назвали средства с SPF эффективными в борьбе с шелушением на лице

Осенью и зимой кожа лица подвергается влиянию сразу нескольких негативных факторов: холод, ветер, сухой воздух в отапливаемых помещениях, ультрафиолет. Под их воздействием, а также из-за перепадов температур нарушается водно-липидный баланс эпидермиса: появляются сухость, покраснения, шелушение кожных покровов, цвет лица становится тусклым. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

По словам эксперта, уход за лицом, независимо от типа кожи, в холодное время нужно корректировать. И в первую очередь в него необходимо включить средства с витамином С и SPF. Нанесение солнцезащитных средств, то есть содержащих SPF, зимой столь же актуально, как летом: при отражении от снега усиливается активность света.

«Отдельное внимание при составлении ухода стоит уделить увлажняющим и питательным средствам, это тоже предотвратит шелушение. Маски, сыворотки, косметические продукты для интенсивного увлажнения особенно показаны обладателям сухой кожи. Питательные средства рекомендуется наносить на ночь – в это время они лучше усваиваются», – говорит дерматокосметолог.

При этом продукты для очищения должны быть мягкими. Следует отказаться от средств, в составе которых присутствуют сульфаты, спирт, агрессивные щелочи и кислоты. Не стоит умываться горячей водой – она высушит кожу, что способствует образованию раздражений, и шелушению.

«Наносить уходовые средства рекомендуется не позднее, чем за полчаса-час до выхода из дома. В противном случае под влиянием низкой температуры влажная кожа лица быстро обветривается, обезвоживается, увеличивается риск сухости и шелушений. Кроме того, важно поддерживать водный баланс не только снаружи, но и изнутри. Для этого важно ежедневно употреблять достаточное количество воды», – отметила Светлана Студеникина.

А менеджера по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок «Юнилевер Русь» Вера Бирюкова в свою очередь рекомендовала, чтобы уменьшить шелушение лица, рассмотреть средства, которые содержат масло ши, какао или любые жидкие растительные масла. Чтобы восстановить барьер кожи и сократить потерю влаги, можно прибегнуть к средствам, в составе которых есть омега-кислоты и триглицериды.

«Для питания поврежденной кожи особенно важны физиологичные питающие компоненты. Например, стеариновая и пальмитиновая кислоты. Для поддержания микробиома кожи – полисахариды, инулин, лизаты лактобактерий. Также необходимы увлажнители: глицерин, аллантоин, бетаин, пентиленгликоль, гиалуроновая кислота, экстракты растений, например, вербены, алоэ. Компоненты натурального увлажняющего фактора кожи также – мочевина и аминокислоты», – заключила Вера Бирюкова.

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